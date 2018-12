“Le commissioni sono del tutto autonome dal Sindaco. Il fango torna sempre indietro”. Antonio Decaro non ci sta e con un post sulla sua pagina Facebook prova a fermare la valanga di polemiche scaturite dalla messa in onda su La7 del servizio sui presunti eccessi e sprechi delle commissioni consiliari in Comune.

“È il Testo Unico per gli Enti Locali a regolare i meccanismi e gli emolumenti delle commissioni – precisa il primo cittadino – Le stesse commissioni sono del tutto autonome rispetto al sindaco, poiché sono organi il cui compito è anche quello di controllare l’operato di sindaco e giunta. Se fosse il sindaco a decidere modalità e compensi delle commissioni saremmo di fronte al paradosso di un controllato che impone le sue regole al suo controllore”.

“Capisco che qualcuno sia alla disperata ricerca di visibilità nella imminenza della campagna elettorale – fa notare infine Decaro – ma consiglio più sobrietà, meno demagogia e soprattutto più aderenza alla verità. Poiché il fango, come ci insegna la storia recentissima di questo Paese, torna spesso in faccia a chi per professione lo mette nei ventilatori”.