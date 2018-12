Michele Emiliano ha deciso di non rinnovare la tessera del PD. Il governatore della Puglia ne ha dato notizia al circolo del Partito Democratico Murat San Nicola.

“La motivazione – come ha sottolineato – è strettamente legata al mio ruolo di magistrato, sia pure in aspettativa per mandato elettorale. Una decisione dolorosa ma inevitabile, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale . Continuerò a supportare il partito in ogni modo in cui mi venga richiesto e continuerò a frequentare il mio circolo ed ogni istanza di partito alla quale riterrò di intervenire”.