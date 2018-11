Erminia Pisani non è più l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Palo del Colle. Si è dimessa per non aver digerito il pasticcio della mensa scolastica. Avevamo documentato alcuni disservizi, registrando anche una veemente reazione del consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Amendolara.

Dopo aver ricevuto l’intimazione a rimuovere il video e il rifiuto da parte del Sindaco e dello stesso Assessore a spiegare i problemi del software di gestione davanti alla telecamera, per eccessiva gelosia della propria immagine, la Pisani ha scelto di gettare la spugna. Per quella incursione siamo stati segnalati all’Ordine dei Giornalisti, forse persino denunciati.

Dobbiamo dare conto della nostra incursione in un ufficio pubblico, evidentemente considerato in modo diverso dal primo cittadino di Palo del Colle. Il pasticcio della mensa in ogni caso resta, tanto che i consiglieri Amendolara, Minerva, Conte, Ansani, Dagostino e Cutrone, hanno chiesto la convocazione di un Consiglio comunale monotematico per discutere della faccenda.

Dopo i tanti tira e molla, le dimissioni farlocche della Zaccheo con pesanti accuse a destra e a manca, fino al dietrofront e al rimpasto, i due ex fedelissimi del primo cittadino, Cuonzo e Carulli, hanno avuto il via libera per fare il nome dell’assessore che sostituirà la dimissionaria Pisani. Il giro di valzer continua.