Non si spengono i riflettori sull’Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali, in particolare sulla Determina n. 237 con cui l’Arif ha affidato lo scorso settembre l’incarico di Dirigente Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in previsione pensionamento del dirigente. Dopo i sindacati, arriva anche il Movimento 5Stelle punta il dito sulla Determina.

Le consigliere Antonella Laricchia, Grazia Di Bari e Rosa Barone chiedono che sia sospesa e presentano una interrogazione all’assessore regionale regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia: “Si tratta di un incarico affidato senza alcuna prova selettiva – spiegano le pentastellate – e nell’imminenza della presentazione del piano triennale del fabbisogno di personale. Per questo anche le sigle sindacali hanno già sollevato delle osservazioni su questa scelta che ritengono essere lesiva, e a tratti discriminatoria, degli interessi di alcune categorie di lavoratori”.

“Anche alla luce di quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle linee guida dell’Anac – continuano le consigliere cinquestelle – chiediamo all’assessore Di Gioia l’immediata sospensione della determina n. 237/2018 in attesa di ulteriori chiarimenti, in un’ottica di trasparenza amministrativa, e di avviare un confronto istituzionale nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale al fine di definire le procedure per le professionalità da reclutare”.