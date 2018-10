Il consigliere comunale Pasquale Di Rella, a capo della lista civica omonima, ha voluto chiarire, con un video su Facebook, il perché non bisognerebbe nuovamente votare per l’amministrazione Decaro, rispondendo ai cittadini ancora dubbiosi o che, come sottolinea: “Si fanno convincere dalle parole del Sindaco che decanta quanto fatto durante il suo mandato”.

“Il sindaco Decaro – afferma il consigliere comunale – è solito parlare durante le ospitate nei canali regionali, di quanto secondo lui ha fatto la sua amministrazione. Non avendo la stessa opportunità, ho deciso, tramite i social network, di rivolgermi ai baresi per parlare della città reale”.

“Secondo il Sindaco – continua Di Rella -, Bari è un isola felice, ma si sbaglia. Sono tanti i problemi che attanagliano la città. Ad esempio l’acqua corrente che ancora non arriva in tutte le case, cinghiali che vanno a spasso nel quartiere San paolo, delinquenti e abusivi che spadroneggiano nelle zone periferiche, piazza Umberto paradiso degli spacciatori, città sporca e piena di immondizia nonostante le tasse sui rifiuti siano aumentate, cittadini bisognosi che si scontrano con la burocrazia e mancanza di fondi, commercio in coma, periferie abbandonate, opere pubbliche non ancora finite e già danneggiate, sport dimenticato ma che potrebbe dare molte opportunità di lavoro ai baresi, costi della politica sproporzionati rispetto al tenore di vita del 95% dei baresi, la città che nelle giornate di pioggia diventa la Venezia del sud”.

Il candidato sindaco alle prossime comunali 2019 ha elencato solo alcuni dei problemi che interessano la città e, come dice nel video: “Ci sarà luogo e momento migliore per aggiungere altre criticità a questo elenco”.

“Baresi, non fatevi ipnotizzare dalle parole della giunta comunale e del sindaco Antonio Decaro – conclude Di Rella -. Bari ha bisogno di essere ascoltata e di risollevarsi. Per tutti i motivi che vi ho elencato, Decaro non merita il vostro voto”.