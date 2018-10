“Nonostante la volontà dei miei candidati è quella di concorrere alle prossime elezioni amministrative in solitudine, il mio senso di responsabilità politico mi induce a non chiudere la porta ad eventuali dialoghi con altri partiti, affinché si possa creare un fronte unico contro il Partito democratico e Decaro”. Pasquale Di Rella, candidato sindaco per le prossime elezioni di maggio 2019, è certo su come poter sconfiggere l’attuale amministrazione comunale di Bari, capeggiata dal sindaco Antonio Decaro.

“Un’alleanza – spiega Di Rella – che non deve essere fine a se stessa, ma che si fondi in una propaganda chiara e condivisa che pensi prima di tutto ai baresi e dove si deve stipulare un contratto per Bari, come è stato fatto per gli italiani dal Governo 5Stelle Lega”.

“Tutti i candidati delle liste Di Rella Sindaco, Dipartimento Sport Bari e Di Rella per Bari non hanno mai avuto condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso e tutti hanno accettato di percepire solo il 50% del compenso dovuto agli amministratori comunali in caso di vittoria alle elezioni. Le stesse cose – sottolinea – vogliamo che vengano condivise anche da chi lotterà insieme a noi alle prossime comunali”.

“Bisogna parlare di cose concrete e al primo punto del contratto deve per forza esserci la riduzione del compenso del 50% che sarà devoluto agli interventi sociali e ai cittadini in stato di bisogno, evitando ciò che è accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale – conclude Di Rella – dove i consiglieri del PD e di sinistra hanno impedito che si evolvessero più fondi al contributo alloggiativo”.