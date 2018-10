“Se tutto va bene, il bilancio consolidato 2017 verrà approvato lunedì 22 ottobre con un ritardo che non ha permesso al Comune di effettuare assunzioni”. I consiglieri comunali di opposizione Giuseppe Carrieri e Michele Picaro hanno mosso delle annotazioni negative, diciamo così, sull’operato di Palazzo di Città.

Durante la conferenza stampa hanno voluto sottolineare l’inottemperanza delle tempistiche previste dalla legge in materia di bilanci per poi soffermarsi sui dati riguardanti le società municipalizzate. “Amtab riceve annualmente 30 milioni di compensi per il servizio svolto, Amiu Puglia 65 milioni – ha affermato Carrieri – partecipate che, pur chiudendo formalmente in utile, non producono alcun reddito per il Comune”.

“Disastrosa”, poi, la situazione finanziaria del Maab, il mercato ortofrutticolo di Mungivacca mai entrato in funzione dopo l’inaugurazione del 2009. “Dal 2011 – spiegano – sono state accumulate perdite societarie per quasi 1,7 milioni di euro, ma nelle casse della società il Comune sta versando altri 1,5 milioni di euro“.

A questo si aggiungerebbe la volontà del Sindaco di vendere Aeroporti di Puglia, unica società che presenta i conti in ordine e con crescita costante, sostengono i consiglieri. “I dati sono inequivocabili – ha concluso Picaro – per questo la voce del centrodestra si farà sentire il 22 ottobre in consiglio comunale”.