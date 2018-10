“Dopo 15 anni, ancora una volta e per l’ennesima volta, la Città di Bari fa la conta delle gravi criticità conseguenti a un breve temporale”. Il commento duro sulle condizioni di criticità, in cui era questa mattina Bari per colpa della pioggia, arrivano dai consiglieri comunali d’opposizione Michele Caradonna, Giuseppe Carrieri, Vincenzo De Martino, Filippo Melchiorre, Michele Picaro e Fabio Romito.

“Strade allagate, sottopassi chiusi, fogne tracimanti, persino perdite d’acqua dai tetti dei bus urbani. Il solito ed ennesimo bollettino di guerra – sottolineano i consiglieri -conseguente alla inadeguatezza del sistema cittadino di raccolta e smaltimento delle acque piovane”.

“Inefficiente manutenzione programmata – continuano – e inefficace impiego dei fondi stanziati per il deflusso delle acque meteoriche (per i pochi tratti di fogna bianca presenti in città), non hanno ovviamente sortito alcun effetto e hanno portato inevitabilmente molteplici disagi, che i Cittadini sono stati costretti a subire, mettendo a rischio la propria incolumità”.

“Ecco perché – concludono i consiglieri d’opposizione – ancora una volta invitiamo il sindaco Antonio Decaro e l’assessore Giuseppe Galasso alle immediate dimissioni, essendo ormai conclamata l’incapacità a operare anche in questo settore”.

