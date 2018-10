Un fronte comune anti Pd per mandare Decaro a casa già al primo turno. Il consigliere comunale e candidato sindaco alle prossime amministrative, Pasquale Di Rella, spiazza tutti ancora una volta. “Ho invitato M5S e il centrodestra a unirsi per individuare un nome credibile che rappresenti tutti e sappia battere Decaro al primo turno”, tuona il consigliere in un post sulla sua pagina Fb.

“I cittadini baresi devono scegliere da chi farsi rappresentare nel prossimo quinquennio” aggiunge Di Rella, chiamando a raccolta tutte le opposizioni per scegliere il candidato unico attraverso il meccanismo delle primarie.

C’è davvero la volontà di fare un passo indietro e far diventare Bari un laboratorio politico nazionale senza precedenti? Intanto centrodestra e M5S non hanno ancora individuato un candidato e la scelta sembra essere più complicata del previsto. “Dal canto mio – conclude Di Rella – sono disposto a ritirare la candidatura e mettermi in discussione, perché il vero obiettivo, per quanto mi riguarda, resta mandare via da Palazzo di Città Decaro e tutto il PD”.