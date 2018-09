“Duecento persone, di cui molti da fuori Bari, per protestare contro Salvini, me e Decaro? Ci aspettavamo di più dagli amici dei centri sociali che notoriamente non hanno nulla da fare se non intonare qualche coro anni 70 protestando con il pugno alzato”. Fabio Romito, consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco della Lega alle prossime elezioni la tocca piano e commenta così la manifestazione di ieri sera.

“Evidentemente – aggiunge Romito – i baresi sono stanchi del degrado che regna sovrano, degli spacciatori che ti propongono droga a ogni ora del giorno e della sera, della povertà imperante che ormai affligge migliaia di baresi. Noi non arretriamo di un passo, anzi raddoppiamo! In merito alle offese rivolte alla polizia – conclude – dico solo: sempre e comunque dalla parte delle forze dell’ordine”.