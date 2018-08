La nomina dei nuovi assessori della Giunta Zaccheo, a Palo del Colle ha sollevato non poche polemiche. Di quella degli ex alleati del primo cittadino abbiamo già parlato. Su WhatsApp gira la fotografia dello studio professionale condiviso dal segretario del partito democratico cittadino, Tommaso Amendolara e il neo assessore Pierpaolo Treglia. Nessun problema, dice Amendolara in una nota rilasciata al nostro giornale.

La nomina dell’architetto Pierpaolo Treglia dal punto di vista professionale non crea conflitti perché esercita la libera professione in forma singola e non associata e condivide solo un luogo fisico per mere ragioni di ripartizioni dei costi di gestione di uno studio come avviene sempre più spesso per i giovani professionisti.

Ogni cittadino e libero professionista svolge la sua attività liberamente eventualmente collaborando con altri professionisti come è naturale. Nel momento in cui intercorre una nomina come quella da Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici termina la possibilità di esercitare la libera professione sul territorio comunale di competenza.

La scelta del sindaco Anna Zaccheo condivisa all’unanimità dal PD di Palo del Colle è ricaduta su una persone dalle indubbie e oggettive competenze professionali, dalla grande esperienza politica (attualmente presidente dell’assemblea provinciale del PD) e rappresenta per tutti questi elementi la migliore garanzia di continuità per la città e per la maggioranza dell’egregio lavoro sin qui svolto dall’assessore uscente Savino.