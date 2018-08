Secondo una norma statutaria del Comune di Bari, i carchi di lavoro a capo dei dipendenti assegnati ai gruppi consiliari devono essere proporzionati in modo tale da dare la possibilità a tutti di poter svolgere il proprio lavoro. Lo sa bene il consigliere Paquale Di Rella che da mesi cerca di avere una risposta dalla dirigente della segreteria generale.

“Sono seduto per terra nell’anticamera del Sindaco per ricevere una risposta in merito a questa situazione – afferma Di Rella -. Come è possibile che un gruppo formato da una sola persona debba avere lo stesso personale di un gruppo formato da 6 o 7 consiglieri? Non c’è la giusta proporzione e per questo la norma non è rispettata”. Con lui partecipa anche il consigliere Fabio Romito.

“Questo – continua – è un modo per imbavagliare l’opposizione che ormai non usufruisce neanche più dei question time visto che ogni volta sono completamenti deserti. Non chiediamo nessun tipo di privilegio ma il rispetto di un regolamento”.

“Noi dell’opposizione – aggiunge il consigliere comunale – abbiamo bisogno di poter svolgere il nostro lavoro al meglio anche perché non possiamo usufruire dei dipendenti comunali che assistono in gran numero il Sindaco, il direttore generale, il segretario generale e gli assessori. È una situazione inaccettabile”.

“In sintesi – conclude Di Rella -, per Decaro e la sua Giunta, le opposizioni devono tacere e non disturbare i ‘manovratori’ fino alle elezioni, perché ai baresi deve essere raccontata, senza contraddittorio, una città dei sogni, che non esiste nella realtà”.