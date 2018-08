“Finalmente si apre uno spiraglio di luce”. Michele Caradonna, consigliere comunale Fratelli d’Italia, commenta così l’intervento di riqualificazione per il sovrappasso di via Imperatore Traiano e per il sottopasso di via Emanuele Mola.

“Ho sollecitato più volte un intervento urgente. Dopo un lungo silenzio alle mie richieste e alle interrogazioni oggi giunge questo annuncio. Sono vie strategiche per le quali il tema della sicurezza è stato rinviato per troppo tempo adducendo come giustificazione a una difficoltà a colloquiare con Ferrovie – conclude Caradonna – Si spera che i tempi indicati dall’Assessore Galasso per il completamento dell’opera siano rispettati e che i cittadini Baresi possano presto utilizzare in totale sicurezza sovrappassi e sottopassi”.