Il consigliere comunale Giuseppe Carrieri torna sulla questione degli operai della ex Om Carrelli, senza lavoro dalla chiusura dello stabilimento. “Stamane ho scritto all’amministratore delegato di Magneti Marelli per chiedere un incontro sull’ipotesi prospettata dagli ex lavoratori OM di riutilizzo e reimpiego degli stessi presso lo stabilimento di Modugno, previ appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione Puglia”.

“Ho inoltre depositato – aggiunge Carrieri -, nel corso del consiglio comunale, una risoluzione urgente per impegnare anche il Sindaco a verificare tale opzione e nel frattempo a verificare la possibilità che i 190 lavoratori ex OM, siano ricollocati negli impianti pubblici di riciclo di carta, vetro, plastica che a breve la Regione Puglia realizzerà”.

“Vorrei inoltre ricordare – conclude il consigliere comunale – che da oltre 7 mesi quei lavoratori, e le loro famiglie, non hanno alcun reddito anche per colpa delle scelte scellerate della Regione Puglia. Scelte che continuano, giacché attraverso Leo Caroli (task force regionale occupazione) si continuano a non esaminare tutte le opportunità di reimpiego dei lavoratori ex OM. Un modo di fare inaccettabile, che impone di sollevare Caroli dal suo incarico”.

