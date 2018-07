Dopo una legislatura passata sui banchi dell’opposizione, sempre con il coltello tra i denti potremmo dire visto il piglio battagliero che l’ha fin qui contraddistinta, Irma Melini si prepara a lanciare il guanto di sfida ad Antonio Decaro.

L’annuncio ufficiale lo farà lunedì 30 luglio alle 10:30 dal civico 90 del lungomare IX maggio, nel quartiere Fesca-San Girolamo per intenderci.

Dunque, dopo Pasquale Di Rella per una coalizione di liste civiche, Fabio Romito per la Lega e Viviana Guarini come indipendente, un altro protagonista della scena politica locale rompe gli indugi. Il cammino è ancora lungo, ma strada facendo arriveranno sicuramente altri pretendenti per la poltrona di Primo Cittadino.