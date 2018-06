“La Regione Puglia solleciti la consegna dei lavori del cavalcavia delle FSE sulla linea Bari-Adelfia”. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Puglia Erio Congedo riaccende i riflettori su un’opera a lungo attesa, ma di cui ancora non si vede l’alba.

“Il consiglio comunale di Adelfia – scrive Congedo in una nota – con mozione datata 26 aprile 2018, ha sollecitato la dirigenza FSE e l’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia affinché mettessero in atto qualsivoglia azione finalizzata alla conclusione dell’iter di consegna, anche provvisoria del cavalcaferrovia FSE insistente sulla linea Bari-Adelfia. Di tutta risposta, la dirigenza pugliese della sezione Infrastrutture per la Mobilità, in data 11 maggio 2018, ha lanciato la palla alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti senza fornire alcun chiarimento riguardante lo stato dell’arte, pur essendo questo in seno all’assessorato ai Trasporti”.

“Ritengo che la Regione Puglia debba sollecitare la consegna dei lavori e che debba farlo soprattutto nel rispetto di un’amministrazione comunale che aspetta da mesi la consegna di un’opera utile a ricucire il tessuto urbano e a decongestionare il traffico veicolare delle arterie più interne al centro abitato di Adelfia”.