Le bugie hanno le gambe corte e il naso lungo, il web però ha una memoria di ferro, motivo per cui certe dichiarazioni andrebbero valutate molto attentamente prima di essere rilasciate. Il 14 gennaio 2014 l’allora candidato alle primarie del centrosinistra Antonio Decaro, nel presentare il suo primo Decarogo, affermò davanti a giornalisti e sostenitori che, in caso di elezione, avrebbe fatto il sindaco per un solo mandato.

La dichiarazione non sfuggì alla stampa, che infatti compare ancora oggi, per esempio, negli articolo di Baritoday e del Corriere del Mezzogiorno, facilmente rintracciabili con una banale ricerca su internet.

La bugia del sindaco non è passata sotto silenzio, di recente Antonio Decaro ha rilanciato la sua candidatura per il secondo mandato, come già accennato negli anni scorsi. Oggi che la notizia è appurata, gli osservatori politici stanno passando minuziosamente in rassegna il suo operato. Chissà che non tocchi loro anche rispolverare i vari Decaroghi. Le promesse non si fanno, altrimenti vanno mantenute.