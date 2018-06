Intimidazioni a Rossano Sasso e Fabio Romito, rispettivamente parlamentare e consigliere comunale di Bari. Minacce, istigazione a reagire contro lo Stato e contro la polizia, “rea” di voler fare rispettare le leggi. Questo il contenuto di un post apparso da qualche giorno sulla pagina Facebook “Ex caserma liberata”, organo di informazione del centro sociale “Ex Caserma Rossani” di via Giulio Petroni a Bari.

“Nel post accusatorio si legge che “gli aguzzini Romito e Sasso molto presto dovranno fare i conti con una non meglio precisata autodifesa popolare” e con la reazione degli immigrati, di cui si dichiarano da subito solidali e complici, contro le angherie della polizia e contro i leghisti. Il post si conclude poi con una incitazione all’odio nei confronti della Lega.

“Non dovremmo fare caso ai deliri di qualche disadattato magari anche tossicodipendente – attaccano Romito e Sasso – ma poichè in passato da quel centro sociale sono partite aggressioni come quella di Villa Roth, non ci sentiamo di sottovalutare la portata di queste intimidazioni”.

“Questi istigano alla violenza contro le forze dell’ordine, colpevoli di voler fare rispettare le leggi anche dagli immigrati, incitano all’odio nei nostri confronti e ci minacciano, assaltano le nostre manifestazioni e godono di appoggi politici. Ma se pensano di farci paura si sbagliano, la lotta per la legalità che come Lega intendiamo portare avanti a Bari non si ferma”.

“Come può consentire una amministrazione, quella di Antonio Decaro, di trasformare una occupazione abusiva di un immobile pubblico in un formale protocollo d’intesa che legittima tale scandalosa situazione? Come hanno potuto consentire Emiliano e Decaro una occupazione simile quando in tutta Bari ci sono centinaia di associazioni e Onlus che si occupano di vero volontariato e non hanno lo straccio di una sede? Con un Sindaco della Lega la legalità verrà ripristinata”.

“Come può consentire tutto ciò e cosa ne pensa a riguardo il paladino della legalità a targhe alterne, il sindaco pd Decaro? Stiano tranquilli i ragazzotti dei centri sociali, molto presto andremo a trovarli, magari durante una delle loro serate a base di musica e alcool a pagamento, consumate ovviamente nel più totale abusivismo”.

“E questa – concludono i due esponenti della Lega – non è una minaccia, ma una promessa. Una promessa di legalità e di rispetto delle leggi e la vendita di alcool e l’organizzazione di spettacoli a pagamento senza averne le autorizzazioni, lo spaccio di sostanze stupefacenti, sono tutti atti contro la legge”.