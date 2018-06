“Non vogliamo aggregare presunti potenti, ma liberi cittadini che tengono a Bari e vogliono mettersi in gioco per migliorarla”. Pasquale Di Rella, dunque, incontra nuovamente i suoi, prosegue il cammino di avvicinamento alle elezioni comunali del prossimo anno.

“Siamo qui con i candidati della lista Di Rella per Bari, per avviare un percorso informativo e formativo che possa portarli ad affrontare bene la campagna elettorale, ma soprattutto il loro ruolo di amministratori locali”. In lista, sottolinea il consigliere comunale, non ci sono né ex né transfughi si altri partiti.

In realtà le liste saranno due, ma il nome ancora non è stato scelto. Per il momento, avanti tutta, visto anche il notevole seguito soprattutto sui social: “Non credo che sia l’effetto Di Rella, credo che sia il risultato della volontà di prendere in mano il destino di Bari”.