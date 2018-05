Questa mattina Michele Picaro ha annunciato che presenterà in consiglio comunale la proposta per istituire una commissione d’inchiesta onorifica al fine di indagare sui problemi legati all’Amtab e, in particolare, alle officine.

“Niente è cambiato dopo 4 anni, nonostante la ricapitalizzazione dell’azienda, la sostituzione del presidente dell’Amtab e la rinomina del direttore Lucibello, per questo – ha aggiunto il consigliere – la politica deve scendere in campo e giocare un ruolo attivo”.

I pullman cittadini presentano continui disservizi quindi “la maggioranza non può più tapparsi occhi e bocca” ha affermato Picaro. Arrivare in ritardo a scuola e a lavoro è ormai una routine, soprattutto per chi risiede in quartieri periferici come Carbonara e San Pio. L’eccezione è ormai diventata una regola.