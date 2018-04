“Risorse finanziare ridotte, bisogna utilizzare il fondo di riserva”. Dopo quasi 6 mesi di attesa arriva la risposta del Comune in merito alla ristrutturazione del tratto del lungomare Starita danneggiato dalla mareggiata di fine ottobre 2017.

Sul caso era intervenuto il consigliere del gruppo misto Pasquale Di Rella che con una interrogazione aveva chiesto come mai, dopo tanti mesi, non erano ancora partiti i lavori: “Il disagio creato ai cittadini è ormai divenuto insopportabile – aveva scritto l’ex presidente del Consiglio comunale – l’approssimarsi della stagione estiva amplificherà anche il danno di immagine causato alla città, essendo la citata zona meta di turisti”.

L’area era stata messa subito in sicurezza ripristinando la continuità del marciapiede e posizionando transenne a protezione del lato prospiciente il mare: “I lavori necessari per la ricostruzione dei tratti danneggiati – scrivono dal Comune – sono stati quantificati in circa 22mila euro. In considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione dell’ufficio per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade, si è fatta richiesta alla Ripartizione, per l’esecuzione dei lavori, dell’utilizzo del fondo di riserva.

“Una volta reperite le somme necessarie – continua la nota a firma del Direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie – sarà cura di questo ufficio dare il massimo impulso all’esecuzione dell’intervento che sarà cura della stessa azienda che si occupa della manutenzione ordinaria”.