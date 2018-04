L’ennesimo autobus in avaria manda su tutte le furie Michele Picaro. Il consigliere comunale, ormai da tempo particolarmente attento ai problemi del trasporto pubblico barese, ha pubblicato la foto di un altro mezzo Amtab fermo in via Giulio Petroni, annunciando di voler chiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta.

“Già lo scorso 22 marzo e su mia richiesta – sottolinea Picaro – dalla commissione Enti Partecipati è stato effettuato un sopralluogo presso la sede dell’Amtab per acquisire informazioni, in particolare sui nuovi autobus che per strada continuavano a fermarsi”.

“Vulcano e Lucibello – spiega il consigliere comunale – avevano affermato che i problemi degli autobus nuovi derivavano dai vetri in corrispondenza delle porte montati male e dai sensori della pedana per far accedere i diversamente abili all’interno dei mezzi che spesso causavano il blocco elettronico del sistema. Sono decorsi oltre 20 giorni, con autobus nuovi che continuano a fermarsi”.

“Alla luce di queste riflessioni e del continuo disagio che i cittadini sono costretti a patire – conclude Picaro – chiederò al Sindaco di istituire una commissione comunale d’inchiesta per raccontare la verità alla Città su un’azienda che doveva essere il cavallo di battaglia di questa amministrazione”.