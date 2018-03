Anche in questa tornata elettorale non sono mancate le sorprese per gli aspetti organizzativi, ed anche la città di Bari ne è rimasta vittima. A denunciare i disagi è il consigliere comunale di Bari Michele Caradonna di Fratelli d’Italia: “Ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di elettori che una volta giunti a loro seggio elettorale scoprivano di non essere più inserite nell’elenco della consueta sezione di appartenenza.”

Ad esempio la storia di un signore iscritto da tempo nella sezione 335 e per quest’ultima occasione spostato nella sezione 50, dunque presso altra sezione elettorale e addirittura presso altro plesso scolastico. Spostamento avvenuto senza comunicazione.

“Ma non è l’unico caso che si è verificato quest’oggi – denuncia Caradonna – Il disagio nasce dal fatto che non essendo stati avvisati del cambio gli elettori si sono ritrovati a dover fare 2 file, spostarsi di plesso scolastico, con ovvie ripercussioni anche sulla buona gestione dei seggi. Tutto questo è inconcepibile”.

Il consigliere ha già annunciato di fare richiesta al presidente della commissione elettorale, Assessore Tomasicchio, di convocare con urgenza una riunione in modo da fare chiarezza sulla questione, anche alla presenza del Sindaco, del Direttore della Ripartizione, del Segretario generale e del Direttore Generale.