“Si replicano ora anche in Città Metropolitana i brutti vizi del Comune di Bari. Il consiglio si riunisce infatti ormai solo in seconda convocazione perché non esiste un numero congruo di consiglieri metropolitani che sostiene Decaro. E sopratutto è chiamato a ratificare grossolano sprechi di soldi pubblici, utilizzati per fare campagna elettorale e passerelle politiche”. i consiglieri metropolitani Fabio Romito e Giuseppe Carrieri, ormai troppo abituati a quanto succede in aula Dalfino, a Palazzo di Città, puntano i riflettori sulla Città Metropolitana. A pochi giorni dalle elezioni politiche, il sindaco di Bari e della Città Metropolitana, Antonio Decaro, regge a stento il suo governo.

“L’ultimo caso è quello del concerto dell’orchestra metropolitana del 31 Gennaio al Petruzzelli dedicato ad Aldo Moro e costato 29 mila euro – sostengono Romito e Carrieri -. Un concerto inutile e costoso, realizzato per far fare passerella a esponenti del PD, su tutti il ministro Lotti. Mentre le scuole metropolitane cadono a pezzi, sono infatti di questi giorni i disservizi al Perotti, e le strade metropolitane sono insicure e poco manutenute, il sindaco metropolitano Decaro distribuisce risorse finanziarie all’orchestra facendola suonare a ripetizione. Quest’anno oltre gli stipendi, altri 500 mila euro per costi extra”.

“La nave affonda e Decaro fa suonare musica – proseguono i due consiglieri con una citazione cinematografica del colossal Titanic – dissipando tanti soldi dei contribuenti. Noi non ci stiamo e dopo aver duramente protestato nel corso dell’ultimo consiglio metropolitano, invieremo nei prossimi giorni alla Corte dei Conti tutte le carte di questi inaccettabili sprechi dell’orchestra metropolitana e di Decaro – concludono – auspicando una veloce punizione dei responsabili del cattivo utilizzo delle tasse dei Citadini/contribuenti”.