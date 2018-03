“L’assessore ai Tributi ha confermato che, l’Amministrazione Decaro, non riesce ancora a riscuotere circa 12milioni di euro di imposte evase, nel triennio che va dal 2014 al 2016, nonostante gli evasori siano ben individuati da tempo”. Questa è la risposta data al consigliere comunale Pasquale Di Rella dall’assessore Alessandro D’Adamo, in merito a una sua interrogazione, avvenuta nell’aula Dalfino il 5 febbraio.

“A tale cifra esorbitante – continua il consigliere comunale – dovranno essere sommate anche le imposte evase e non riscosse relative all’anno 2017”.

“C’è ben poco da essere soddisfatti – incalza Di Rella – e non servono le ‘rassicurazioni’ dell’assessore su un futuro migliore, se solo si pensa che è da anni che gli evasori si prendono gioco sia dell’Amministrazione attualmente in carica sia dei cittadini baresi onesti che hanno pagato le imposte alla scadenza dovuta”.

“Se non fossimo in presenza di una vicenda estremamente grave – conclude -, per la quale l’Amministrazione non fornisce, nonostante siano stati richiesti, i nomi dei responsabili, potremmo ironicamente affermare che, con la risposta pervenuta dall’Assessore, si sparano i consueti fuochi artificiali mattutini: tutti avvertono il rumore ma nessuno li vede”.