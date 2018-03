“L’acqua è un bene di tutti”. I consiglieri comunali di centrodestra, Giuseppe Carrieri, Michele Picaro, Filippo Melchiorre e Michele Caradonna, sono scesi in piazza, precisamente davanti alla sede dell’Acquedotto Pugliese, per protestare contro una situazione che vede da mesi centinaia di famiglie senza acqua in casa.

“Siamo anche oggi in strada per protestare contro l’acquedotto – dice Giuseppe Carrieri -. La campagna continua in settimana con affissioni e abbiamo anche fissato una seduta monotematica, dove discutere della riparazione della rete idrica che perde acqua, usare acque reflue per l’agricoltura e costruire un acquedotto che porti l’acqua dall’Albania che ne è piena”.

“Dobbiamo affrontare un serio problema che è la siccità – conclude Carrieri -. Questa nei prossimi anni avanzerà e chiediamo con forza che l’acquedotto risolva questo problema al più presto”.

“Noi proponiamo che ci sia la pressione programmata – aggiunge Michele Picaro – perché è impensabile che ancora oggi nel 2018, le famiglie baresi siano costrette a recarsi alle fontane per poter riempire le loro taniche”.