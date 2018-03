“Il consigliere Di Rella, ancora una volta, si conferma specialista nel produrre ‘tempeste in bicchieri d’acqua’ a suon di commi e interpretazioni, degne della sua passione ‘canonica’ in materia di regolamenti. Questa passione, poi, raggiunge la massima intensità sullo stadio San Nicola: basta passare in rassegna tutti i suoi interventi nel corso degli ultimi anni per accorgersi che non ci ha fatto mai mancare le sue interpretazioni puntualmente finalizzate a creare dubbi, problemi e conflitti.” A stretto giro di mail, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, risponde all’ex presidente del Consiglio comunale, che oggi lo aveva chiamato in causa per ciò che ruota intorno al all’impianto sportivo.

“Il Segretario Generale – scrive Petruzzelli in una nota – chiamato da Di Rella ad esprimere un parere sulle attività compiute dalla dirigente comunale dello Sport che ha ritenuto di sospendere il bando per la concessione dell’impianto, ha svolto alcune osservazioni in chiave giuridica. Il Segretario ha fatto riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali. Il lungo parere, del quale Di Rella ritaglia solo la parte che più gli interessa, chiarisce che la ‘sospensione’ è possibile”.

“Chiarisce, inoltre – aggiunge l’assessore – che la sospensione adottata dalla dirigente è fondata su elementi di fatto. E, in conclusione, suggerisce che si decida al più presto se concludere la procedura o revocarla. A Di Rella, che sembra politicamente interessato a porre ogni possibile ostacolo alla soluzione del problema Stadio, piace di più la parte in cui il Segretario esprime qualche dubbio sulla completezza del procedimento. A me personalmente convince di più la parte in cui il Segretario suggerisce al Consiglio di prendere una decisione: concessione a cinque anni o riqualificazione dell’impianto ai sensi della legge-stadi”.

“Su questo, l’appassionato di diritto Di Rella non dice niente, essendo più interessato a guastare che a costruire. Per quanto mi riguarda, il mio impegno resta intatto, al fianco del Sindaco, a cercare di dare una soluzione a uno dei grandi e storici problemi del Comune. Prometto che non mi farò distrarre da Di Rella. Lui sì che si è distratto non avendo letto il parere che l’Avvocatura Civica ha inviato tre giorni fa alla Commissione Trasparenza. È un parere – conclude Pietro Petruzzelli – che chiarisce al di là di ogni dubbio che l’Amministrazione è nella piena legittimità”.

