“Durante la seduta consiliare di lunedì 19 marzo, presenterò un ordine del giorno che impegni il Sindaco e la Giunta a predisporre le proposte di deliberazione per dimezzare l’importo delle indennità di carica percepite dal Sindaco, dagli Assessori Comunali e dai Presidenti dei 5 Municipi, nonché per dimezzare l’importo dei gettoni di presenza percepiti dai Consiglieri Comunali e Municipali”.

Questo è quanto dichiarato dal consigliere comunale Pasquale Di Rella nel suo comunicato stampa. Un’iniziativa che speriamo venga accolta dal sindaco Antonio Decaro e da tutti gli Assessori e consiglieri comunali.





“Tale intervento – continua – risulta indispensabile per rimpinguare gli esigui fondi comunali a disposizione di tutte le misure a sostegno dei baresi in stato di bisogno, in particolare del contributo alloggiativo, e per rilanciare un’immagine della politica al servizio dei cittadini e non finalizzata al sostentamento dei politici”.

“Rivolgo un appello a tutti i partiti e movimenti politici cittadini – conclude Di Rella – a sostenere concretamente questa iniziativa e a garantire che resti anche in futuro, attraverso l’inserimento della stessa nei programmi elettorali per le elezioni comunali del 2019”.