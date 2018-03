Il Comune di Bari, in tempi veloci, ha assegnato il servizio dei trenini turistici per la stagione delle crociere del 2018. “Auspichiamo che con la stessa rapidità si ripeta anche per altre procedure di gara” commenta il consigliere comunale Giuseppe Carrieri.

Il mandato però è stato assegnato a due aziende non baresi: una di Andria e una di Lecce. “Entrambe – scrive il consigliere – avranno il privilegio di fare attività di impresa a Bari, guadagnando parecchio. Neppure un euro spetterà alla città e le imprese non hanno alcuna limitazione sul costo del biglietto”.

“Ritengo – conclude Carrieri – sia un modo di gestire la cosa pubblica del tutto scellerato che in nessun modo è attuato nell’interesse dei cittadini baresi, che non avranno alcun vantaggio da tale servizio turistico, anche solo in termini occupazionali”.