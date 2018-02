Il sostegno dall’esterno al Movimento 5 Stelle dell’ex Presidente del Consiglio Comunale, fuoriuscito dal PD, Pasquale Di Rella, diventa fenomeno social. Notoriamente riservato, Di Rella è uomo poco avvezzo ai riflettori ed all’attenzione della stampa, privo di un profilo sui social network e perfino di uno smartphone.

Nonostante ciò, è improvvisamente diventato, forse suo malgrado e pur non avendo aderito al Movimento, uno dei testimonial locali più amati dal popolo pentastellato e da chi si appresta a votare per il Movimento 5 Stelle per la prima volta. I suoi video ‘elettorali’, e non solo, stanno registrando un numero di condivisioni che non ha paragoni con quello raggiunto da qualunque cosa postata dai candidati al Parlamento di tutti gli schieramenti o dai leader regionali di partiti e movimenti.

Di Rella non è candidato, ha appena rinunciato alla propria indennità di carica, e alla propria poltrona di Presidente del Consiglio Comunale, per essere libero di esternare il suo pensiero, le sue convinzioni.

Al momento sembra essere in sintonia, molto più di chiunque altro, con la pancia del Paese, con chi non ne può più della politica politicante ripiegata su stessa ed autoreferenziale. Un ‘fenomeno’ da monitorare con attenzione in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali del 2019 e del 2020.

1 di 2