“Non siamo un partito ma un movimento che vuole portare cambiamento e innovazione al paese”. Paolo Lattanzio, candidato del Movimento 5 Stelle al collegio uninominale Bari Puglia1, è un cittadino attivo che ha voluto lavorare sempre con l’occhio agli ultimi. “L’unica realtà che permette una partecipazione reale è proprio il Movimento 5 Stelle”.

“Posso portare – continua Lattanzio – competenze, passione e serietà. Ciò si denota dal fatto che mi sono candidato solo al collegio uninominale, che dimostra come non sia mio interesse avere una poltrona. Io voglio portare le mie idee, raccolte anche dal movimento, per i cittadini che non si sentono rappresentati e sono marginalizzati dalla politica”.

“Apprezzo moltissimo l’invito di Pasquale Di Rella, ex presidente del Consiglio Comunale, a votare alle prossime elezioni il M5S – conclude -. Questo dimostra come ci siano delle spaccature di consensi all’interno dei partiti che non hanno una base e che hanno offerto sino ad ora un teatrino abbastanza brutto”.