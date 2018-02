“È impossibile, per come sono andate le cose non può essere stato lui”. Sabino Mangano, consigliere comunale del Movimento 5Stelle, commenta così l’indiscrezione trapelata negli ultimi minuti secondo cui a scrivere l’insulto sessista alla collega Irma Melini nella seduta di consiglio del 14 novembre scorso.

La vicenda ha tenuto banco per oltre un mese anche sulle testate nazionali, scatenando un vero putiferio e una caccia al colpevole in lungo e in largo. Sul banco degli imputati erano finite pure alcune colleghe donne dopo l’interessamento alla faccenda della trasmissione televisiva “Le Iene“. A mettere nei guai Francesco Colella sarebbe la consulenza grafologica disposta dalla Procura. Colella è indagato per diffamazione aggravata.