Ancora un pasticcio dell’amministrazione comunale. Tocca stavolta a uno dei servizi turistici cittadini: i trenini su gomma. La relativa gara per il trasporto dei turisti nei luoghi piú caratteristici cittadini, é stata bandita per soli 15 giorni e senza adeguata informazione mediatica.

Non è previsto alcun canone in favore del Comune di Bari, magari parametrato agli incassi fiscali, è invece prevista una tariffa libera, a scelta del gestore. Nessuna uniformità di mezzi, anche solo nel colore.

“È una totale deregolamentazione e abdicazione delle funzioni comunali in un settore strategico per la Cittá – tuona il presidente della commissione Trasparenza, Giuseppe Carrieri – Ecco perché quest’oggi in commissione controllo, insieme ai componenti di opposizione, abbiamo chiesto di audire gli uffici comunali per avere i relativi chiarimenti”.