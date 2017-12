La sparatoria di ieri mattina a Bitonto continua a far riflettere il mondo politico su come prevenire e proteggere il territorio da questi atti di criminalità. Anche il presidente Anci Puglia, Domenico Vitto, ha voluto esprimere il profondo cordoglio alla famiglia di Anna Rosa Tarantino, l’84enne vittima innocente della sparatoria, usata come scudo umano dal 20enne Giuseppe Casadibari.

Il Presidente assieme ai sindaci degli altri Comuni pugliesi, vuole esprimere la piena solidarietà al sindaco della comunità Bitontina attraverso una manifestazione in piazza.

“Condivido in pieno le sensazioni di rabbia, sdegno e sconforto per i gravissimi fatti criminali di oggi – dichiara Vitto -. A Michele Abbaticchio va il sostegno e la vicinanza mia personale e di tutti i primi cittadini pugliesi. Invito i colleghi sindaci a partecipare numerosi il prossimo martedì 2 gennaio alle 19,30 in Piazza Moro a Bitonto, per ricordare l’accaduto e per manifestare uniti contro ogni forma di criminalità”.

print