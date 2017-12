La mazzata finale alla fiducia nella politica data sul collo della maggior parte degli elettori baresi e pugliesi. Elettori in qualche caso persi per sempre, in altri dirottati su liste civiche e Movimento 5 Stelle, perché il voto ormai non più segreto come una volta.

Dopo aver rivelato il messaggio della moglie di Simeone Di Cagno Abbrescia e quella galeotta promessa fatta da Emiliano al marito, di un posto all’Acquedotto, la maggior parte degli elettori baresi, giudicano negativamente il patto con posto tra Emiliano e Di Cagno. Abbiamo raccolto una mezza dozzina di commenti politici, ma era importante sapere cosa ne pensasse la gente. Il sentire sul patto con posto, non composto, è abbastanza comune: “Uno schifo”, “Una chiavica”, “Coerenti nella loro incoerenza”, “Lo giudico male”.

Insomma, una sequela di commenti delusi e amareggiati, con la crescente consapevolezza che la distanza ideologica tra i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, si sia ridotta al cosiddetto filo del rasoio.

“Hanno ancora bisogno di raccomandazioni perché vogliono sempre di più”, “Emiliano vuole fregare Di Cagno”, “Non rivoterei nessuno dei due”. Il video la dice lunga sul clima che si respira tra gli elettori alla viglia delle prossime elezioni politiche. Il vento sta decisamente cambiato e in tanti dovranno passare le settimane successive al voto a leccarsi le ferite.

