“Abbiamo ascoltato come tutti il messaggio. Sarebbe un fatto gravissimo e per questo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, riferisca urgentemente in Aula”.

L’affondo del Movimento 5 Stelle non si è fatto attendere. Antonella Laricchia, portavoce dei grillini in Consiglio regionale interviene sul messaggio inviato ad alcuni sostenitori sulla promessa di Emiliano a Di Cagno Abbrescia: un posto all’Acquedotto.

Altro che il bene di Bari e della Puglia. “Emiliano è un trasformista e il trasformismo può essere pericoloso – continua la consigliera regionale – destra e sinistra sono liberi di fare ciò che vogliono, possono mantenere privilegi e addirittura aumentarli. Ciò che non potranno mai fare, almeno non con il silenzio del Movimento, è usare enti e posti pubblici per il proprio tornaconto personale”.

