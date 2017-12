La doppia sparatoria avvenuta questa mattina a Bitonto che ha causato la morte di un’anziana di 84 anni, colpita per sbaglio da alcuni proiettili vaganti, ha lasciato sdegno e sconcerto. Immediate sono le reazioni istituzionali e del mondo politico.

“Adesso è il momento che i vertici dello Stato capiscano che qui ci vuole per almeno un mese lo Stato di Polizia – dichiara Rossano Sasso coordinatore regionale Lega – Prenderli tutti, portarli in caserma, anche a costo di arrestarne 100, la gente per bene non ha niente da temere, e i diritti dei delinquenti sinceramente per me vengono dopo le esigenze di sicurezza”

“Tolleranza zero e controllo del territorio, questo ci vuole. Non si può morire così – ha concluso Sasso – Esprimo solidarietà alla famiglia della vittima, e vicinanza alle forze dell’ordine, costrette ad agire con pochi mezzi e uomini”.

