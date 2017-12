Dopo la sparatoria di questa mattina a Bitonto, durante la quale la vittima, una donna di 84 anni, è stata usata come scudo umano, Marcello Gemmato, presidente regionale di Fratelli d’Italia Puglia, e Filippo Melchiorre, presidente provinciale di Bari, intervengono sulla questione e pretendono più sicurezza.

“L’emergenza criminalità in Puglia è sempre più allarmante – ribadiscono nel loro comunicato -. L’episodio di questa mattina è solo l’ultima dimostrazione di quanto sia necessario intensificare e potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine. Fratelli d’Italia chiede l’aumento delle dotazioni di unità a presidio delle zone urbane, l’investimento in mezzi e uomini che possano garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini”.

“Lo straordinario lavoro delle forze dell’ordine – continuano – che con abnegazione e costanza cercano di arginare la criminalità micro e macro deve essere accompagnato dalla vicinanza e dal supporto dello Stato”.

“Chiediamo che intervenga anche l’esercito .- concludono Melchiorre e Gemmato -, e che il governo ponga in essere tutto quanto in sua facoltà affinché episodi come quello di questa mattina non si ripetano”.

