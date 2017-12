Anno nuovo, vita nuova. Il detto vale anche per il Consiglio comunale barese, o almeno è questo quello che vorrebbe il suo presidente, Pasquale Di Rella, che in una nota di fine anno mette già i paletti per quella che sarà l’attività della massima assise cittadine nel 2018.

“Ritengo che sia opportuno, oltre che politicamente e moralmente doveroso, azzerare i tanti argomenti ancora iscritti all’ordine del giorno (ben 85) entro la fine del mandato amministrativo e presentarsi al giudizio degli elettori, certi di aver adempiuto fino in fondo al nostro compito”.

Proprio per questo Di Rella si dice pronto a proporre importanti novità alla prossima Conferenza dei Capigruppo: “La calendarizzazione di 1-2 sedute consiliari ordinarie nel corso di ogni settimana e al fine di ridurre i costi della politica, proporrò che le sedute consiliari si svolgano a decorrere dalle ore 9.00, per diminuire i costi relativi al pagamento dello straordinario per il personale comunale”

