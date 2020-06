Ondata di maltempo nel Barese dove si registrano in queste ore, in tutta la provincia, forti temporali e nubifragi. Diverse le segnalazioni dei cittadini, il sottopasso tra Bitetto e Palo è completamente allagato mentre quello di Quintino Sella è stato riaperto dopo essere stato chiuso momentaneamente al traffico.

La Protezione Civile ha proclamato l’allerta arancione fino alle 12 di domani. “Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul resto della Puglia. Vento forte con raffiche di burrasca, meridionali”, si legge nel comunicato.

L’invito rimane quello di prestare sempre massima prudenza e attenzione alla guida per via del vento e della pioggia, evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di

oggetti sospesi come impalcature e segnaletica.

Sulla strada rimane alto il rischio aquaplaning, è consigliato di moderare la velocità lungo viali alberati, spazi aperti e in prossimità dei sottovia.