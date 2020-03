L’ondata di freddo annunciata è arrivata da questa notte anche in Puglia e così Bari si risveglia sotto la neve. Le temperature non certo miti hanno portato in dote fiocchi sul Barese. Le foto sono state scattate al Policlinico e a Piazza Mercantile. La raccomandazione, per chi può uscire di casa nel rispetto del decreto governativo anti-coronavirus, è quella di prestare sempre la massima attenzione.

