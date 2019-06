Il caldo tanto atteso entra in pieno regime in questa settimana per via del promontorio anticiclone africano. Dopo giovedì in cui è previsto un lieve calo termico, ma con temperature sempre sopra la media stagionale, venerdì e sabato ci sarà un nuovo picco con massime che potranno sfiorare i 40 gradi.

La giornata più calda sarà probabilmente quella di sabato. Le massime saranno oltre i 30 gradi e nell’entroterra si raggiungeranno i 34-36 gradi. Si tratterà comunque di un caldo piuttosto torrido basso tasso di umidità, quindi più secco.