L’evoluzione della professione di avvocato negli anni. Quale posto migliore per parlarne se non la nuova rubrica del Quotidiano Italiano, Legal Smart. L’ospite della puntata di oggi è l’avvocato civilista Michele Carnevale che ha spiegato in che modo il ruolo del legale è cambiato negli anni e quale importanza ha nel mondo della giustizia.

“Una figura che ha perso la sua rilevanza negli ultimi anni per colpa delle facoltà a numero aperto e per le consulenze a bassissimo costo. Questo – spiega Carnevale – ha pregiudicato il ruolo dell’avvocato e la sua funzione all’interno della giustizia. Solo ora si sta cercando di riprendere una posizione centrale all’interno dei tribunali”.

“L’unica speranza per risollevare la nostra professione – conclude – è quella di puntare sulla preparazione, aggiornamento e professionalità. Diffidate di quelli che dicono di saper fare tutto perché ogni professionista ha la sua specializzazione. Questa è l’unica via che esiste per tutelare il proprio cliente”.