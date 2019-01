Donazioni successorie. Un argomento difficile che il professor Fabrizio Volpe, docente di diritto civile presso l’Università degli Studi di Bari, ha spiegato ai microfoni di Legal Smart, la nuova rubrica del Quotidiano Italiano.

“Questo tipo di donazioni – spiega il professore – sono messe in atto quando il donatore, ancora in vita, lascia i suoi beni o il suo patrimonio a una parte dei legittimari. In questi casi gli altri legittimari, essendo stati esclusi dalla donazione, al momento della morte del donante potrebbero rivendicare il bene, non essendo stati contemplati nemmeno nel testamento”.

“Per ovviare a questo problema – continua – , il mondo giuridico e notarile ha chiesto una riforma che potesse tutelare i legittimari della donazione in quanto un bene donato è sempre precario. Fino ad ora nessun acquirente procedeva all’acquisto di un bene di natura donativa perché c’era sempre il rischio che si potesse fare avanti un legittimario che poteva esercitare un’azione nei suoi confronti”.

“La riforma – conclude il professor Volpe – sposta l’attenzione dalla tutela dei legittimari alla stabilizzazione dei beni di provenienza donativa semplificando la circolazione dei beni e agevolandone la commercializzazione. Inoltre la riforma permette alle banche la concessione di credito o finanziamento per l’acquisto di un bene proveniente da una donazione successoria”.