Nella nuova puntata di Legal Smart, rubrica del Quotidiano Italiano, si parla dei debiti che assediano imprenditori e privati. A parlarne è la dottoressa Giulia Reina, esperta di diritto bancario che vanta una carriera all’estero e in studi legali della capitale.

Il suo ritorno in città non è solo dovuto al voler tornare dai propri familiari, ma soprattutto per offrire in modo concreto la sua esperienza. “Quando un imprenditore decide di aprire la propria attività – spiega la dottoressa Reina – deve mettere in conto che potrebbe non riuscire con le proprie disponibilità patrimoniali a coprire le obbligazioni che hanno contratto con i creditori. In questo caso si possono affidare a degli esperti che mediano con le banche per rinegoziare il debito”

“La stessa cosa – aggiunge infine – accade nel caso in cui è un privato a dover fare i conti con i debiti. Non per altro esiste la legge Salva Suicidio che non è altro una forma di tutela che permette di addivenire a un accordo tra il creditore e il debitore”.

