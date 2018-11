L’avvocato penalista Elio Maria Addante, docente delle scuole di specializzazione legale dell’università Aldo Moro, nella nuova puntata di Legal Smart affronta un tema molto importante, quasi all’ordine del giorno: la responsabilità medica. Assieme all’avvocato Summaria, il professore ha cercato di spiegare al meglio quali sono i cambiamenti che sono stati attuati con la riforma del 1 aprile 2017 Gelli-Bianco.

“Con la legge Gelli-Bianco – spiega – migliora lo scenario per il paziente vittima di un errore sanitario, nel caso in cui l’operatore medico non ha operato secondo le raccomandazioni delle linee guida e non si è adeguato al caso specifico. Con la precedente riforma Balduzzi il medico, invece, non era punibile in tutte le condizioni”.

“La vittima – conclude l’avvocato Addante – deve rivolgersi a uno specialista del campo della responsabilità medica che, insieme alla figura del medico legale, adopererà lo screening riguardante l’errore medico. Entrambi valuteranno se si tratta di responsabilità penale, civile o in alcuni casi deontologica”.