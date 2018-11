Come avviare un’attività imprenditoriale e quali sono le opportunità per i giovani. La nuova puntata della rubrica del Quotidiano Italiano, Legal Smart, questa volta non affronta problemi giuridici, ma, grazie all’intervento del presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e Bat, Mario Aprile, è rivolta a ragazzi che vogliono entrare nel mondo del lavoro sviluppando le proprie idee.

“Ci sono enormi possibilità per i giovani che hanno voglia di fare. Trasformare le proprie innovazioni in imprese – spiega il dottor Aprile – è il primo passo per intraprendere un percorso imprenditoriale. Noi di Confindustria siamo sempre pronti a seguire i giovani che vogliono mettersi in gioco”.

“Per sviluppare le proprie idee innovative, consiglio ai giovani di prendere come punto di partenza l’Ateneo e il Politecnico. Due facoltà – continua – che sono un ottimo trampolino di lancio per i ragazzi che vogliono cimentarsi nell’autoimprenditorialità. Un modo per sconfiggere la crisi e per far crescere il nostro mercato”.

“Il mio consiglio – conclude il presidente di Giovani Imprenditori di Confindustria – è quello di guardarsi intorno, di focalizzare tutte le opportunità che offre il territorio. Tutte le aziende storiche sono nate come start up e per innovarsi hanno bisogno dei giovani per essere competitivi sul mercato nazionale e internazionale”.

