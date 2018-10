Nella nuova puntata di Legal Smart, rubrica del Quotidiano Italiano, abbiamo fatto alcune domande all’avvocato Giuseppe Caramia, presidente dell’Associazione Delegati alle Vendite Giudiziarie, sull’impossibilità di poter adempiere al pagamento del mutuo dopo qualche anno dalla sua erogazione.

“Purtroppo è una problematica frequente – commenta l’avvocato Caramia – ed è per questo che le banche attuano le procedure esecutive. Questo procedimento è nient’altro che la trasformazione in soldi di un bene materiale. In questo modo le banche riescono a recuperare i soldi anticipati con la concessione del mutuo”.

“Una coppia in difficoltà – conclude l’avvocato – ha due soluzioni per riuscire a bloccare la procedura esecutiva: può richiedere al giudice una conversione del pignoramento oppure può provare a trattare con la banca cercando di trovare una soluzione e bloccando così la procedura esecutiva per 24 mesi”.

