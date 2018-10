Nella nuova puntata di Legal Smart, il notaio Giorgia Covelli ha dato delle dritte sull’acquisto della prima casa, sottolineando quali possono essere i problemi in cui il compratore può incappare.

“Uno dei casi meno frequenti, ma che in passato poteva creare problemi, è l’acquisto della stessa casa da due soggetti differenti – spiega il notaio Covelli -. Ma se il compratore si rivolge, al momento della trattazione del contratto, al notaio, questi in tempo reale potrà verificare, attraverso le visure ipotecarie e catastarie, se l’immobile appartiene al proprietario che lo sta vendendo”.

“Nel caso in cui ci siano ipoteche che gravano sulla casa – afferma – il notaio ha il dovere di avvisare i compratori affinché il venditore lo cancelli validamente. Vale lo stesso nel momento in cui ci troviamo difronte a un caso di abusivismo. Il venditore deve dunque munirsi di titolo in sanatoria oppure deve attivarsi alla rimozione della parte abusiva”.

Uno degli acquisti più frequenti negli ultimi tempi è quello su carta, in molti casi vantaggioso, ma che può nascondere dei rischi. “Per tutelare il compratore – continua -, in caso di acquisto su carta, nel 2005 è stata promulgata una legge che prevede una garanzia fideiussoria che copre le somme già versate dall’acquirente. In più vi è anche una polizza assicurativa decennale che copre danni alla struttura che potrebbero fuoriuscire nel corso degli anni”.

“Per i giovani che vogliono acquistare la loro prima casa – conclude il notaio – ci sono molte agevolazioni fiscali come lo sconto dell’imposta, dal 9% al 2%, e risparmio sulla base imponibile, affinché l’acquisto sia incentivato”.

In caso di chiarimenti o approfondimenti sul tema potete mandare un mail all’indirizzo legalsmart@ilquotidianoitaliano.it.