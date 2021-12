La ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna oggi da Taranto ha annunciato novità non solo per il capoluogo ionico ma pure per altri Comuni in provincia. Gli interventi in città – per 42,8 milioni – riguardano: l’ex acquario; la riqualificazione dell’area dell’ex Torpediniere; la bonifica dell’area dell’ex Yard Belleli-Ferretti, con un cantiere per le barche di lusso; la ex Cemerad; la musealizzazione dell’Arsenale.

“Sono soddisfatta dell’intesa raggiunta al tavolo per il Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto”, ha detto la ministra al termine di una riunione con altri rappresentanti istituzionali.

Durante la firma sul CIS per la città dei due mari “ha prevalso il pragmatismo e la voglia di non sprecare neppure un centesimo dei fondi disponibili. Apriamo le porte ai cantieri navali Ferretti e riprogrammiamo il finanziamento del cosiddetto acquario, che in realtà è stato trasformato dagli stessi proponenti in un centro multimediale dedicato alla cultura del mare e sarà oggetto di una nuova progettazione finanziata con un milione e mezzo di euro”.

“Le decisioni che abbiamo assunto oggi – ha concluso Carfagna, ringraziando i presenti – avranno ricadute occupazionali, infrastrutturali e ambientali importanti e in tempi certi. Abbiamo compiuto, inoltre, un’operazione di trasparenza verso i cittadini di Taranto. Ora è chiaro a tutti cosa si finanzia e con quali obiettivi”.